Von der Höhlenmalerei der letzten Eiszeit bis zu Werken eines Gerhard Richter des 21. Jahrhunderts existiert eine breite Palette von Ausdrucksmöglichkeiten der Malerei.

Sei es Mitteilungsbedürfnis oder einfach nur Freude an diesem Medium. Malen auf eine individuelle Art und Weise kann aber jeder, der seiner Kreativität freien Lauf läßt. Eingeladen sind alle, die sich ohne Vorkenntnisse diesem Thema nähern und es vielleicht zu ihrem zukünftigen Hobby machen möchten. Eine Gelegenheit hierzu bietet sich im Robert-Gies-Haus der AWO am Clarenbachweg 7-9 an jedem 2. Donnerstag im Monat um 9.30 Uhr, beispielsweise am 9. Januar.