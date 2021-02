Die Halbjahreszeugnisse sind für viele Jugendliche der Anlass, sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft zu machen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich für eine Ausbildung zu bewerben", erklärt Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann.



Trotz Corona sind Ausbildungsangebote vorhanden. Bei allen Fragen rund um die Berufswahl und die Bewerbung helfen die Berufsberaterinnen und Berufsberater telefonisch, per Videochat, Onlineseminar oder E-Mail. "Ein Anruf bei der Berufsberatung ist der nächste Schritt auf dem Weg in die berufliche Zukunft“, so Tymister.

Digitale Vorträge

Unter Tel. 02104/6962333 werden Fragen rund um Ausbildung, Studium oder einen Plan B beantwortet. Die Hotline ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geschaltet. In einer zusätzlichen Abendsprechstunde am Mittwoch, 3. Februar, von 17 bis 20 Uhr sind insbesondere Eltern eingeladen, gemeinsam mit ihren Kindern, die Berufsberatung anzurufen. Da derzeit keine persönlichen Veranstaltungen möglich sind, bietet die Berufsberatung folgende digitale Vorträge für Jugendliche im Februar an:

Informationen rund um das Duale Studium am 4. Februar um 17 Uhr

Alles rund ums Bewerbungsverfahren am 11. Februar um 17 Uhr

Wer an den Online-Vorträgen teilnehmen möchte, kann sich unter mettmann.biz@arbeitsagentur.de anmelden und erhält dann einen Skype-Einladungslink.