Der Andrang an der Drive-In-Probeentnahmestelle (PCR-Tests) des Kreises in Hilden an der Herderstraße ist ungebrochen hoch und an diesem Standort nicht mehr zu bewältigen.

Die Probeentnahmestelle soll deshalb in Kürze an den auch verkehrstechnisch günstigeren Standort Beckersheide verlegt werden.

Zusätzliche mobile Teststelle in Hilden

Bereits seit dem vergangenen Wochenende sorgt an der Beckersheide eine zusätzliche mobile Testeinheit des DRK für Entlastung der Probeentnahmestelle Herderstraße. Diese mobile Einheit wird nun bis zur Fertigstellung der festen Teststelle weiter in Betrieb bleiben.

Öffnungszeiten und Angebote

Geöffnet sind beide Teststellen täglich von 8.30 bis 16.30 Uhr. Die Zufahrt zur Beckersheide erfolgt über Breddert.

Es werden ausschließlich Testungen im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung und nach positivem Schnelltest angeboten.