Auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Solingen und dem Autobahnkreuz Hilden in Fahrtrichtung Oberhausen führt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg Asphaltarbeiten an der Fahrbahn aus. Von Montag, 27. Januar bis Freitag 31. Januar steht dem Verkehr deshalb streckenweise in der Zeit von 20 bis 5.30 Uhr nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Arbeiten finden abschnittsweise auf eine Länge von jeweils etwa 200 Metern statt.