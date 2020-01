Der nächste TREFFpunkt 50+ „Marktplatz der Möglichkeiten“ findet am Mittwoch. 8. Januar. ab 17 Uhr im Bürgerhaus an der Mittelstraße 40 statt.



Der Treff 50+ will Menschen unterstützen und informieren. Er versteht sich als Ideenbörse und Startpunkt für eigene Initiativen und hilft diese gemeinsam mit anderen umzusetzen. Marktplatz der Möglichkeiten ist Anlauf – und Kontaktstelle, man bekommt einen aktuellen Überblick über Initiativen in unserer Stadt, Verbindungen zu Einrichtungen werden hergestellt.

Neu orientieren

Die Arbeit ist getan, man möchte sich neu orientieren. Treffpunkt 50+ hilft freie Zeiträume zu nutzen und informiert über Möglichkeiten: Ehrenamt oder Freizeitmöglichkeiten in Hilden? Allen interessierten Hildener wie auch aus der Umgebung bringt der Treff die Angebote im freizeitlichen und/oder ehrenamtlichen Bereich näherzubringen. Jeder kann vorbeikommen. Über zehn Basisgruppen in verschiedenen Stadteilen bieten Aktivitäten von Computerkurs, Kochen, Kultur, Radfahren bis zu Städtereisen oder Ausflüge in die Umgebung an.

Der TREFFpunkt 50+ findet jeweils am 1. Mittwoch eines Monats (Ausnahmen feiertags) im Raum 34 des Bürgerhauses statt. Weitere Informationen sind auch unter Telefon (02103) 54687 oder per Mail info@treff50plus-hilden.de erhältlich.