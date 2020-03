Die Pressestelle des Kreises Mettmann teilt mit, dass es in Erkrath einen zweiten bestätigten Corona-Erkrankungsfall gibt. Außerdem sind Verdachtsfälle aus Ratingen und Velbert neu gemeldet worden.

Bei der Erkrankten in Erkrath handelt es sich um eine Frau, die auf einer Großveranstaltung in Berlin Kontakt mit einem Erkrankten hatte. Die Frau (ohne familiären Anhang) bleibt vorerst zuhause und steht unter Beobachtung.

Velbert

Bei dem Verdachtsfall in Velbert handelt es sich um einen Mann, der Kontakt zum einem Erkrankten in Heinsberg hatte. Er und seine Familie (Frau und zwei Kinder) müssen zuhause bleiben.

In Ratingen heute Schule geschlossen

In Ratingen ist eine Schülerin der Helen-Keller-Schule betroffen. Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes wird der Kreis die Förderschule am heutigen Freitag vorsorglich zunächst für einen Tag schließen. Noch ist der Krankheitsverdacht nicht bestätigt. Bei dem schon vorher bekanntgemachte Verdachtsfall in Ratingen (Person ohne Familienanhang im Haushalt), steht das Ergebnis der Probenuntersuchung noch aus.