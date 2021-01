Das DRK-Familienbildungswerk mit Sitz in Hilden legt bei seiner Arbeit einen besonderen Schwerpunkt auf Familien mit Babys und Kleinkindern. Kurse, Beratungen und offene Angebote sollen Familien bei Herausforderungen des Alltags im prall gefüllten Familienleben unterstützen. Im Mittelpunkt vieler Angebote steht die Bindung zwischen Eltern und Kind.

Für „frischgebackene“ Mütter und Väter ist der Austausch mit anderen in der gleichen Situation besonders wichtig. Sie können in Kursen und offenen Treffs Freundschaften mit anderen schließen und sich ein Netzwerk aufbauen, sagt Heike Trottenberg, Leiterin des DRK-Familienbildungswerkes. „Und schon für Babys ist der Umgang mit anderen Kindern wichtig, denn sehr früh interagieren sie miteinander.“

Anregungen zur Beschäftigung

Die DRK-Familienbildung möchte auch in Corona-Zeiten so viele Angebote wie möglich aufrechterhalten, deshalb finden nun manche Angebote online statt. Dies ist besonders im Sprachförderbereich dringend nötig, sei es für die Eltern-Kind-Gruppen mit Kleinkindern, die neben der Sprachförderung auch auf den Kita-Besuch vorbereiten, als auch für Eltern von Kita- und Grundschulkindern, die zur Zeit zu Hause betreut werden. Die Kursleiterinnen geben Anregungen zur Beschäftigung der Kinder und zu Erziehungsfragen. Dabei können sich die Teilnehmer zwar austauschen und die Anregungen in den eigenen Familienalltag aufnehmen, die Begegnungen vor Ort ersetzen die Online-Formate jedoch auf Dauer nicht. “Wir wissen, wie wichtig diese für Eltern und Kinder sind und wollen deshalb so bald wie möglich unser Programm wieder aufnehmen", bekräftigt Heike Trottenberg.

Altersgerechte Begleitung

Für Eltern mit Babys im Alter von zwei bis drei Monaten findet von Mittwoch, 3. Februar, bis Mittwoch, 3. März, ein Online-Kurs Elternstart statt. Neben Spiel- und Bewegungsanregungen für ganzheitliche und altersgerechte Begleitung der Kleinsten ist Zeit für Fragen und Austausch mit anderen Müttern und Vätern. Der Kurs ist kostenfrei.