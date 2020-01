Der 2015 gegründete Reparaturtreff ist seit Januar vergangenen Jahres jeden zweiten und vierten Mittwoch in der Stadtbücherei Hilden am Nové-Mesto-Platz 3 anzutreffen. In 2019 haben die 13 aktiven Reparateure 320 Reparaturen durchgeführt, davon waren etwa zwei Drittel erfolgreich.

Am häufigsten wurden Lampen, Radios und CD-Player und DVD-Player repariert. „Besonders im Gedächtnis bleiben aber die Geräte, bei denen ein emotionaler Wert eine Rolle spielt“, weiß Dirk Zschammer, einer der Reparateure zu berichten: „Der vierzig Jahre alte Toaster, der ein Geschenk der Oma war, ist ein schöner Fall mit Erinnerungswert.“ Viele, die zum Reparaturtreff kommen, wollen bewusst ein Zeichen gegen die Wegwerfmentalität setzen und sind damit voll im Trend.

Mitmachen ist erwünscht

Nicht nur in der Stadtbücherei Hilden kann man defekte Kleingeräte im besten Falle wieder zum Leben erwecken. Weiterhin ist der Reparaturtreff an jedem dritten Mittwoch im Monat in den Räumlichkeiten der Evangelischen Erwachsenenbildung am Martin-Luther-Weg 1 aktiv. Einmalig ist der Reparaturtreff am Donnerstag, 27. Februar von 16 Uhr bis 18 Uhr im Seniorenzentrum Erikaweg zu Gast. Nicht nur für die Bewohner des Seniorenzentrums, sondern für alle, die etwas reparieren lassen möchten. Mitmachen ist immer ausdrücklich erwünscht, aber kein Muss. Die nächsten regulären Termine in der Bibliothek sind: 12. und 26. Februar, 11. März und 25. März 2020. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.reparatur-treff-hilden.de.