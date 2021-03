Bereits zum neunten Mal organisiert der „Verband der Bibliotheken in NRW“ die „Nacht der Bibliotheken". Unter dem Motto "...mitmischen" beteiligt sich die Hildener Stadtbücherei, Nove-Mesto-Platz 3, in diesem Jahr mit digitalen Veranstaltungen. Die zweite „Mitmisch-Aktion“ richtet sich an kreative Erwachsene. Hierfür hat das Team der Stadtbücherei Hilden Kreativdosen zusammengestellt, mit deren Inhalt sich Grußkartenbasteln und Verpackungen einfach verschönern lassen.

In einer Blechdose findet sich ein Kalenderblatt mit Motiven von Helme Heine, drei Blanco-Grußkarten und einige Seiten aus Bilderbüchern oder Kunstbänden. Das Kalenderblatt eignet sich hervorragend, um die Blechdose zu bekleben und somit eine schöne Aufbewahrungs-Dose zu basteln. Die farbigen Grußkarten können mit Bildmotiven individuell gestaltet werden. Wer dann noch Motive übrig hat, findet vielleicht im eigenen Haushalt noch Gegenstände oder Dosen, die ein Makeover vertragen können.

Kontaktlose Abholung

Solange der Vorrat reicht ist eine kontaktlose Abholung der Kreativdosen ohne Anmeldung zu folgenden Zeiten möglich: Dienstag, 9. März, von 16 bis 17 Uhr, Mittwoch, 10. März, von 15 bis 16 Uhr, Donnerstag, 11. März, von 16 bis 17 Uhr und Freitag, 12. März, von 15 bis 16 Uhr.

Das Team der Stadtbücherei Hilden würde sich sehr freuen, wenn Fotos der fertigen Karten oder Utensilos per E-Mail an stadtbuecherei@hilden.de geschickt würden. Bei der Abholung der Kreativdosen kann direkt eine Einverständniserklärung unterzeichnet werden. Nur, wenn eine unterzeichnete Erklärung vorliegt, teilt das Team der Stadtbücherei die Beiträge auf deren Social-Media-Kanälen.