Aufgrund der beschlossenen Maßnahmen und zum Schutz ihrer Kunden und Mitarbeitenden nimmt die Sparkasse HRV weitere Anpassungen ihres Leistungsangebots in den Filialen vor.



Die Filiale Dagobertstraße ist ab dem 11. Januar vormittags von 9 bis 13 Uhr sowie am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Filiale Gerresheimer Straße ist weiterhin für personenbediente Serviceleistungen geschlossen. Die Öffnungszeiten der Hauptfiliale Hilden bleiben unverändert. Die angepassten Öffnungszeiten gelten bis auf weiteres und sind abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens.

Beratung mit Termin

Kunden können nach vorheriger Terminvereinbarung in jeder Filiale Beratungstermine zwischen 8 und 20 Uhr wahrnehmen. Die jeweils geltenden Öffnungszeiten der einzelnen Filialen sind auch online unter www.sparkasse-hrv.de/filialfinder zu finden. Das Selbstbedienungs-Angebot bleibt an allen Standorten wie gewohnt bestehen – dort stehen viele Serviceleistungen zur Verfügung. Die Sparkasse rät ihren Kunden außerdem, Online-Banking und die Sparkassen-App zu nutzen oder sich an das KundenServiceCenter zu wenden.

Das KundenServiceCenter ist 58 Stunden in der Woche telefonisch unter der Nummer (02051) 315-0, per E-Mail unter info@sparkasse-hrv.de oder per Chat über die Homepage der Sparkasse zu erreichen: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr sowie samstags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Aufgrund des erhöhten Anrufaufkommens setzt die Sparkasse weiterhin mehr Mitarbeitende im KundenServiceCenter ein, um für ihre Kunden dort gut erreichbar zu sein.