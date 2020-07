Heute, Samstag, 4. Juli, startet die SPD Hilden in den Straßenwahlkampf. Am Infostand am Alten Markt präsentiert sie ihr Wahlprogramm. „Mit dem Hilden-Plan 2020-2025 stellen wir unsere Grundpositionen zur Hildener Kommunalpolitik vor“ erklärt Torsten Brehmer, Vorsitzender der SPD Hilden.

„Unser kommunalpolitisches Programm für Hildens Zukunft wird bereits seit 1975 fortgeschrieben. Wir sind die einzige Partei in Hilden, die seit so vielen Jahren eine inhaltlich fundierte Arbeit gewährleistet und den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt einen detaillierten Überblick zu den Zielen ihrer Politik gibt“, ergänzt Kevin Buchner, stellvertretender Vorsitzende.

SPD setzt Schwerpunkte

Schwerpunkte seien die Förderung des Engagements für eine soziale Gemeinde sowie die "beste Bildung und Betreuung vor Ort" sowie die Modernisierung und Digitalisierung der Bildungseinrichtungen. Die SPD setzt sich für die Förderung bezahlbaren Wohnungsbaus durch Verdichtung von Baulücken sowie die Stärkung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ein. Sie stehe für eine solide und vorausschauende Finanzpolitik und eine zukunftsweisende Klimapolitik, die dem Fahrrad- und öffentlichen Nahverkehr mehr Platz gibt.

Die SPD möchte die "gute Wirtschaftsförderung in Hilden fortführen" und "systematische Ansprache von innovativen Start-Ups vorantreiben." Der Hilden Plan ist an den Infoständen erhältlich, über spd-hilden@t-online.de und unter Telefon (02103) 335895 bestellbar.