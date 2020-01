Es gibt noch freie Plätze im nächsten Spiel- und Gesprächskreis für Kinder mit Bezugsperson im Hildener Osten.



Ab dem 15. Januar finden die Treffen im Robert-Gies-Haus der AWO am Clarenbachweg 7-9 an zehn Tagen jeweils mittwochs von 09:45 Uhr bis 11:15 Uhr statt. In einer Gruppe mit maximal 8 Kindern in Alter von 1 bis 2 Jahren wird das Sebstbewußtsein gestärkt, die Kontaktfähigkeit gefördert und das Sozialverhalten vermittelt. Beim Spielen, Singen und Basteln ebenso wie beim gemeinsamen Frühstück können Erfahrungen im Umgang mit Gleichaltrigen gesammelt werden. Die Kinder kommen in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern oder einer anderen Vertrauensperson. Auch die Erwachsenen profitieren von den Treffen.

Anmeldung erbeten

Weitere Infos gibt es bei Heike Cremerius unter 02103-8107 oder persönlich im Haus der AWO. Anmeldungen sind auch möglich per Mail an robert-gies-haus@awo-hilden.de