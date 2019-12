Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Donnerstag 26. Dezember, öffnet von 11 bis 15 Uhr die Stadthalle, Fritz-Gressard-Platz 1, ihre Türen für den Adler Modellspielzeugmarkt.



Alle Besucher, ob Neueinsteiger oder erfahrener Profi haben hier die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten Tipps und Know-how auszutauschen sowie über die zu erstehenden Modelle mit den Händlern zu verhandeln. Kinder können hier in die Spielzeugwelt der Eltern oder Großeltern eintauchen um Seltenes oder Kurioses zu entdecken.

Die Händler bieten gebrauchte und neue Modelleisenbahnen, Modellautos, Modellbausätze, Zubehör, Elektronikteile, Ersatzteile, Literatur und altes Blechspielzeug zum Kauf an. Die Angebotspalette reicht von einfachen Einsteigermodellen über technisch aufwendige bis zu seltenen, wertvollen Sammlerstücken. Auch die Modellvarianten der Rennwagen von den bekannten Weltmeistern, PKWs, LKWs, Busse und diverse Varianten aus Metall oder Kunststoff der namhaften Hersteller aus dem In- und Ausland sind in vielen Baugrößen auf dem Modellspielzeugmarkt im Angebot.

Wer selbst noch altes Spielzeug besitzt, kann es auf die Modellspielzeugmärkte mitbringen, um es dort den Händlern anzubieten. Auch ein Tauschen der Waren ist möglich. Der Veranstalter oder die sachkundigen Aussteller helfen gerne weiter.

Der Eintritt zum Modellspielzeugmarkt beträgt 6 Euro für Erwachsene. Freier Eintritt für Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Weitere Auskünfte gibt es im Internet unter www.adler-maerkte.de oder unter der Telefonnummer (02103) 51133 gerne zur Verfügung.