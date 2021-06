Seit fast einem halben Jahr ist die Stadtbücherei Hilden für Publikumsverkehr geschlossen. Ab 12. Januar war der Bestellservice mit kontaktloser Abholung wieder erlaubt. Seitdem hat das Büchereiteam rund 1500 Termine zur Abholung von Büchern und anderen Medien vergeben. „Trotz der guten Nachfrage haben uns viele Büchereifans wissen lassen, dass sie das Stöbern vor Ort und den Kontakt zum Team sehr vermissen“, erzählt Bibliotheksleiterin Silke Liesenkloß. Das Büchereiteam freut sich nun sehr auf eine Öffnung ab Dienstag, 8. Juni, unter folgenden Bedingungen: Es besteht die Möglichkeit, sich nach Terminvereinbarung über stadtbuecherei@hilden.de in der Bücherei für 45 Minuten aufzuhalten. Das gilt für vollständig geimpfte, genesene und getestete Personen („GGG“), die einen entsprechendem Nachweis und einen gültigen Bibliotheksausweis besitzen.

Termine werden dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr zu jeder vollen Stunde vergeben. Für alle, die vorerst noch auf einen Besuch verzichten möchten, besteht wie zuvor die Möglichkeit, mittwochs und freitags bestellte Medien kontaktlos abzuholen („click and collect“). Aus Kulanz werden Leihfristen für entliehene Medien letztmalig (!) automatisch bis zum 24. Juni verlängert.

Die Besuchsbedingungen können kurzfristig an aktuelle Gegebenheiten wie Terminnachfrage und gesetzliche Vorgaben angepasst werden. Sollte zum Beispiel die Inzidenzzahl im Kreis Mettmann den Wert von 50 unterschreiten, entfällt die vorherige Terminvergabe für einen Besuch an den genannten Tagen. Informationen werden auf der Website (www.stadtbuecherei-hilden.de) bereitgestellt.

Die Musikschule wechselt für diese Woche noch einmal zurück in den Online-Unterricht. „Um die Voraussetzungen für den Präsenzunterricht gemäß der neuen Coronaschutzverordnung zu erfüllen muss noch einiges organisiert werden“ erklärt die Leiterin der Musikschule und des Kulturamtes Eva Dämmer.