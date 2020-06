Der Rotary-Sozialfonds spendet zehn Aromatherapielampen für die Seniorendienste Hilden. "Wir arbeiten schon lange mit Duftlampen," erzählen Anne Louen, Bewohnerbetreuung Seniorenzentrum Hummelsterstraße, und Ulrike Riemann, Bewohnerbetreuung Seniorenzentrum Erikaweg.

Acht Lampen setzt Louen bereits ein, Riemann verfügt über fünf Lampen. Die neuen Lampen verfügen zusätzlich über verschieden Lichtfarben, die gekoppelt mit den Düften, die Stimmung bei den Bewohnern, sowohl bei bettlägerigen Personen in einer palliativen Situation, bei allgemeinen Unruhe- und Angstzuständen als auch bei Demenzkranken verbessern. Dr. Jürgen Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Rotary Club Hilden-Haan Stiftung, übergab die Lampen am vergangenen Montag.

Rund eine halbe Stunde am tag reichen, um die Lebensgeister oder auch Erinnerungen zu wecken. Am Abend eingesetzt und mit Lavendelöl gefüllt, erleichtern sie das Einschlafen. "Die modernen Lampen sind eine echte Bereicherung und sie sind einfacher zu hadnhaben", sind sich Riemann und Louen einig.