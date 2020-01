Am Samstag, 8. Februar, laden Faraj Younan und Ingrid Tödtmann in der Stadtbücherei, Nove-Mesto-Platz 3, wieder zu ihren Leseabenteuern ein.

Die Deutsch-Arabische Vorlesestunde findet jeden zweiten Samstag im Monat statt und startet immer um 11.30 Uhr. Jeden Monat wählen Faraj Younan und Ingrid Tödtmann ein neues Buch aus, aus dem sie vorlesen. Im Anschluss wird es dann lebendig. Passend zum Buch wird gebastelt oder gespielt. Wer Lust hat, kann auch ein bisschen Arabisch lernen. Ingrid Tödtmann ist schon seit vielen Jahren als Vorlesepatin in der Bibliothek aktiv. Faraj Younan floh 2015 aus Syrien und fand in Hilden eine neue Heimat. Seit April 2016 lassen sie gemeinsam Bücher auf Deutsch und Arabisch in der Bibliothek lebendig werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.