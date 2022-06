„Wir bewegen uns wie im Zirkus“ heißt es am Sonntag, 3. Juli, 11 bis 16.30 Uhr in Haan auf´m Sand des Haaner Sommers. Denn der Hildener Mitmachzirkus besucht den Haaner Sommer.



„Manchmal reisen wir auch über die Stadtgrenze“, denkt sich das Team vom Mobilen Mitmachzirkus Hilden und fährt am Sonntag, 3. Juli, in die Nachbarstadt Haan. Dort wird das Anleitungsteam beim Haaner Sommer am kommenden Sonntag, 3. Juli, von 11 bis 16.30 Uhr für viel Bewegung sorgen.

Die Anleiterinnen öffnen auf dem Strand am neuen Markt die großen Jonglierkisten und los geht es unter dem Motto „Wir bewegen uns wie im Zirkus“: Die jüngsten schwingen die Regenbogenbändchen, die Größeren jonglieren mit zwei oder drei Bällen oder Keulen, junge Mädchen schwingen die Tücherpois, die Erwachsenen toben sich mit den Boing-Bällen aus; die Eltern drehen den chinesischen Teller an und alle laufen unter dem Zirkuszelt durch (wie auf dem Archiv-Foto von Heinz Küpper) und Großeltern gucken staunend den Keulen-Jongleuren zu oder machen selber mit.

Stopps des Hildener Mitmachzirkus

Noch drei Mal kommt dann der Hildener Mitmachzirkus nach Haan: Donnerstag, 7. Juli, von 10 bis 13 Uhr, Sonntag, 17. Juli, von 11 bis 16.30 Uhr und Donnerstag, 21. Juli, von 10 bis 13 Uhr.

Mehr Infos bei Christian Meyn-Schwarze per Mail an: meynschwarze@t-online.de