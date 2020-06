Ab jetzt gibt es super leckeres, cremiges Eis aus den besten, natürlichen Zutaten in Handarbeit in Monheim am Rhein hergestellt, auch bei uns in Hilden!

Der kleine Laden ist wunderschön und der Eisgarten lädt zum verweilen ein!

Das Eis ist unschlagbar!

Die Sorten variieren von klassisch bis hin zu ausgefallen.

So habe ich am Eröffnungswochenende Ricotta Vanilla, Karamellisiertet Feige und eine unglaublich leckere Vanille probieren können.

Probiert es einfach aus!