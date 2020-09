kürzlich war ich auf der Suche nach einem Steinbruch mit Wanderweg unmittelbar in der Nähe meines Wohnortes .Ich wurde fündig.Grube 7 bei Gruiten , (zwischen Haan und Erkrath) ein Naturschutzgebiet,Rundwanderweg.Hier kann man sehr schön die Natur erleben,der Rundwanderweg führt an einer Obststreuwiese,Feldern und an einem ehemaligen Steinbruch vorbei.Leicht zu erreichen,Fahrrad und Fußwege,Parkmöglichkeiten für PKW oder Wohnmobile vorhanden ebenso Sitzgelegenheiten mit Tisch und Bänke am Parkplatz.Ein Hinweisschild zeigt den Rundwanderweg an.In unmittelbarer Nähe befindet sich auch ein Hotel mit Gaststättenbetrieb.