Heute habe ich mich mit einer Freundin in Hilden getroffen. Es war verrückt einschalte Läden war geöffnet andere nicht. Genau so war es mit Restaurants und alles Cafés. Aber wir haben dann auf dem Marktplatz sitzen und etwas essen können. Das war ein Fest für die Sinne und das Essen ein Genuss. Zum Abschluss gab es ein Hörnchen Eis. Das mussten wir aber auf einer Bank an der Kirche einnehmen. Das alles Cafe hatte noch keine Stühle herausgestellt. Wenig später kam eine ganze Schulklasse. Was hatten wir Glück vorher dort das Eis bestellt zu haben, denn es durften immer nur zwei Personen ins Cafe.