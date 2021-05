Mia Ebeling und Raissa Oakes präsentieren für unsere Leser einen Kurzurlaub im Bergischen Land. Mit dem Fahrrad fahren die beiden Schülerinnen - vom Solinger Südpark bis zum historischen Dorf Gruiten.

Gerade jetzt in Corona-Zeiten sind wir alle öfters gestresst, deshalb empfinden die meisten Menschen bei Aktivitäten an der frischen Luft, eine angenehme und entspannende Atmosphäre.

Genau dass, möchten Ihnen Mia & Raissa in einem Video vermitteln!

Die Tour der beiden Mädels über die Korkenzieher-Trasse, angefangen am Solinger-Südpark bis nach Gruiten, haben wir mit der Kamera festgehalten sowie den Besuch einiger Sehenswürdigkeiten links und rechts des Weges.

Bei den Dreharbeiten mussten wir Coronabedingt leider auf verschiedene touristische Attraktionen verzichten, wie zum Beispiel: Das Museum Plagiarius und das Deutsche Klingenmuseum sowie die ausgezeichneten gastronomischen Betriebe entlang unserer Route.

Die "Grüne Seele" Solingens

Eine Fahrt durch die Stadt Solingen hat vielleicht jeder schon einmal erleiden müssen - mit Staus, Abgasen und Lärm. Auf der Korkenzieher-Trasse dagegen, erlebten wir ausschließlich die "Grüne Seele" der Klingenstadt, mit viel Natur und einer unglaublichen Ruhe.

Ob mit dem Fahrrad, E-Bike oder zu Fuß, für diese Tour muss man kein Profi sein, denn auf der ehemaligen Bahnstrecke sind keine beschwerlichen Steigungen zu überwinden und ab der Haaner-Stadtgrenze geht es bergab bis Gruiten.

Fazit am Ende unserer Tour

Es war für uns wie ein Kurzurlaub, mit spannenden Menschen, imposanten Gebäuden, tollen Impressionen in der Natur und das in der schönsten Jahreszeit, dem Frühling.

Ein beeindruckender Besuch im Atelier von Régis Noel.

Eine lehrreiche Führung durch das Naturschutzgebiet "Grube7" mit Hans-Joachim Friebe.

Viel Spaß bei Ihrer eigenen Tour - vom Solinger-Südpark bis nach Gruiten-Dorf!

Fotos:

Mia Ebeling

Walter Fischbach

Jana Markefka

Horst Nauen

Raissa Oakes

Video:

© Horst-Peter Nauen