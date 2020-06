Für den Urlaub für Kinder mit und ohne Behinderung trotz Corona bietet die Hildener Freizeitgemeinschaft eine Ferienbeschäftigung in den letzten beiden Ferienwochen.

Der Lions-Club Hilden unterstützt auch diese Aktion, die vom 27. Juli bis 7.August täglich in der Zeit von 10 bis 16 Uhr stattfindet. Das Motto „Stadt - Land - See“ verspricht Spaß in der Jugendfreizeiteinrichtung AREA 51 an der Furtwängler Straße 2. Mitmachen können Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung im Alter von 6 bis 15 Jahren. Es sind noch einige Plätze frei. Der Urlaub bzw. die Ferienmaßnahme berücksichtigt selbstverständlich die besonderen Auflagen des Infektionsschutzes sowie der Corona- Schutzverordnungen NRW. Weitere Infos und Anmeldungen:

Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V., Mail:fud@fzg-hilden.de oder telefonisch bei Birgit Gießler und Jascha Schwilk, (02103) 987 930.