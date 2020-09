Das Saisonziel ist klar definiert...

Aufstieg als Meister

Nach dem Sieg bei Jahn/West ( 11:34 ) haben die Spieler der 1. Herren des HAT ihre Pflichtaufgabe sicher gelöst. Nun gilt es die positive Stimmung zu nutzen und am Sonntag in der EWH ( Dr. Ellen-Wiederhold Sporthalle in Hilden, Pungshausstraße) nachzulegen. Damit die Stimmung auch gut bleibt, trifft sich das Team am Freitag vor dem Spiel zum Teamabend im Stammlokal „Hochhaus“ bei Chris und Richie Günter. Hier schwören sich die Wölfe auf das Spiel ein.

Die Wölfe bekommen es mit dem Team aus Angermund zu tun. Unser Team wird mit vollem Kader auflaufen und wird mit dem notwendigen Respekt in das Spiel gehen.

Die Wölfe freut sich über tatkräftige Unterstützung und einem vollen Heimblock.

Sonntag 04.10.20 18:00Uhr sollte fest im Terminkalender stehen! Wir freuen uns auf euch!