Am vergangenen Samstag führte es die Jungs der U15-Juniorenmannschaft zum ersten Spiel der Saison nach Burscheid. Nach herzlichem Empfang ging es in die Einzel.

Für den TSC spielte Finn Hartmann, der nach furiosem Start mit 4:0 führte, letztendlich aber das Match mit 5:7 und 0:6 aus der Hand gab und verlor. Felix Kühnen lieferte sich streckenweise ein spannendes Hin und Her mit seinem Gegenspieler, unterlag am Ende aber mit 2:6, 3:6. Alexander Theobald und Leo Hensmann hatten es mit starken Gegnern zu tun, und mussten sich, trotz großem Einsatz und guter Leistungen, jeweils mit 0:6, 0:6 geschlagen geben.

In den folgenden Doppeln gelang es Finn Hartmann und Leo Hensmann nicht, sich gegen ihre starken Gegner zu behaupten, und verloren das Match mit 0:6 und 0:6. Alexander Theobald und Luca Galati gelang es hingegen in weiten Strecken, den Jungs aus Burscheid Paroli zu bieten. Sie lieferten den Zuschauern ein spannendes Match, unterlagen jedoch am Ende mit 4:6 und 2:6.

Auch wenn das Auftaktspiel nicht das erhoffte Ergebnis brachte, waren alle Spieler mit viel Spaß und Ehrgeiz dabei. Die nächste Chance auf die ersten Spielpunkte bietet sich am 27.06. Da empfängt die Mannschaft den TuB Bergisch Born auf dem Salzmannweg. Beginn ist um 9:00 Uhr.

Zuschauer sind wie immer herzlich willkommen!