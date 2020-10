Die diesjährige Karate Landesmeisterschaft (KDNW) Anfang September in Kempen war für die Kinder- und Schüler des Shotokan Karate Dojo Satori Hilden ein ganz besonderes Turnier! Die von Großmeister Sahin Ince (7. Dan) und Erkan Ince (3. Dan) auserwählte Turniermannschaft hat ganze Arbeit geleistet und sich gleich neun Platzierungen erkämpft. Das Satori Hilden-Team hat sich somit im NRW Vereinsranking auf einem Spitzenplatz positioniert.

Unter strengsten Covid19-Auflagen ist das Turnier für Satori Hilden mit Ioannis Nikolaidis in der Kategorie U10 Kumite bis 40 Kilogramm direkt mit einer Gold-Medaille perfekt angelaufen.

Der Siegeszug wurde von den Zwillingsschwestern sowie Landeskaderathleten Eda und Ela Karadal fortgeführt. Die vorjährige Landesmeisterin Ela musste sich diesmal ihrer Schwester Eda in einem packenden Finale der Kategorie U10 Kata weiblich hauchdünn geschlagen geben. In der selben Disziplin stand mit dem dritten Platz erstmalig auch Fidensia Besime auf dem Treppchen, die mit dieser Leistung auch die Trainer des NRW-Landeskader auf sich aufmerksam gemacht hat.

Die beiden Landeskaderathleten Jason Richter und Ioannis Nikolaidis haben die Kategorie U10 Kata männlich, wie in den vorhergegangenen Jahren souverän dominiert. Am Ende hat sich Jason den Titel gesichert und Ioannis dufte zum zweiten Mal auf das Treppchen, diesmal als Vize-Meister.

Jason Richter konnte sein Talent auch im Kumite unter Beweis stellen. In der Kategorie U10 Kumite bis 30 Kilogramm hat es leider nicht für das Finale gereicht, allerdings durfte Jason mit dem dritten Platz auch zum zweiten Mal auf das Treppchen.

Am späten Nachmittag war dann Shirley Jay am Start. Zum fünften Mal in Folge hat die Bundeskaderathletin in der Altersgruppe U14 ihren Titel erfolgreich verteidigt und bleibt somit amtierende Landesmeisterin.

Mehr Informationen über Karate-Do erhalten Interessierte unter der Telefonnummer (02103) 53834 oder per E-Mail an satori-hilden@gmx.de. Mehr Interessantes gibt es auch auf der Homepage unter www.karate-hilden.de.