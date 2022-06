Die Damen 65 des TC Hilden e.V. haben am Dienstag ihr letztes Medenspiel mit 3:1 gewonnen und sich damit einen Aufstiegsplatz gesichert. Von den sieben teilnehmenden Teams in der 2. Verbandsliga haben die Top 2 das Recht die Liga nach oben hin zu verlassen und genau dies haben sich die Hildenerinnen mit ihrem letzten Erfolg gegen den TC Am Volkswald ermöglicht. Eine Selbstverständlichkeit ist diese Leistung bei weitem nicht, denn im Jahr 2021 tat man sich noch etwas schwerer und schloss auf einem Mittelfeldplatz mit zwei Tabellenpunkten ab. Diesmal lief alles anders. Mit vier Siegen und zwei Unentschieden bei 18:6 Match-Punkten übertraf man die eigenen Erwartungen um Längen, sodass am Ende alle Teammitglieder positiv überrascht sind von dem Endresultat. Besonders herausragend lesen sich in diesem Zusammenhang die Bilanzen von Gisela Eierdanz und Hanni Tollkötter. Beide gewannen jeweils eine zweistellige Anzahl an Doppeln (11 und 10) und gaben dabei nicht ein einziges ab. Mit dem Blick auf alle anderen Medenmannschaften des TC Hilden e.V. gibt es nur wenige Spieler*innen, die solche Werte in diesem Jahr toppen können.

Nun freuen sich unsere Damen 65 erst einmal auf die Sommerpause und das noch abschließende Medenspiel der Damen 60 am 20. August, bei dem im Anschluss gemeinsam kräftig gefeiert werden darf.

Unsere Damen 60 und Damen 65 (v.l.n.r): Inge Keller, Silvia Freund, Marianne Haase, Christiane Linden, Annelies Dreisbach, Hanni Tollkötter, Marlies Schorn und Gisela Eierdanz. Es fehlen Ute von der Stein, Birgit Stark und Petra Schultz.

hochgeladen von Stephan Simann