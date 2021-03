Da das Training Outdoor an der Bizirkssportanlage ist für den Judo-Club Hilden 1951 e.V. letzten Freitag erfolgreich gestartet. Der Judo-Club der bisher hervorragend durch die Krise gekommen ist hat keinerlei Abgänge zu verzeichnen. Mehr noch während der Krise hatte der Verein Zugänge an Mitgliedern und Trainern. Beispielsweise hat sich der Mitmachzirkus Hilden dem Judo-Club angeschlossen und eine neue Kraftsport Abteilung steht auch in den Startlochern, neben Taiso und Tabata Trainings. Die Corona Übergangsgruppe Freitags ist so gut wie voll, Mittwoch sind noch wenige Plätze frei. Wenn weiteres Interesse besteht und sich weitere Teilnehmer melden überlegen wir eine zweite Gruppe parallel laufen zu lassen spricht die Vorsitzende des Vereins Frau Sandra Wolski.

Auf unserer Website unter Corona Ubergabgstraining nachschauen und anmelden bitte

https://www.jc-hilden.de/corona-%C3%BCbergangstraining/

Hier seht ihr unseren Club wie er normalerweise ist unter normalen Bedingungen

https://youtu.be/q-HDlwkkZBk