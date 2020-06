"Im kommenden Monat geht es wieder los", freut sich Helga Schmidt-Schlegel auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch. Die Sportabzeichenbeauftragte des Stadtsportbundes musste lange warten, bis die Abnahme des Soportabzeichens wieder möglich war.

Im Zuge der Corona-Krise waren der Breitensport sowie das Sporttreiben in den Vereinen auf Null heruntergefahren worden. Das betraf auch den Starttermin und die Durchführung des deutschen Sportabzeichens.

"Wir mussten abwarten, wie es weitergeht", sagt Harald Harald Noubours, Geschäftsführer des Stadtsportverbandes Hilden am vergangenen Freitagabend auf der Bezirkssportanlage. Nun seien die rechtlichen Grundlagen, nach denen wieder Sport betrieben werden darf, klar.

Start am 3. Juli

Die Treffs und Prüferabnahmen im Rahmen des Deutschen Sportabzeichens in Hilden und im gesamten Einzugsgebiet finden ab Mittwoch, 3. Juli, wieder statt. Noubours Dank gilt allen Prüfern, die "bei Wind und Wetter für das Sportabzeichen zur Verfügung stehen." Und sein besonderer Dank geht an Schmidt-Schlegel, die ein Konzept für die Durchführung erarbeitet hat.

Vorsichtiger Wiedereinstieg

"Wir werden jetzt unter Leitung unserer bewährten Sportabzeichenbeauftragten einen vorsichtigen Wiedereinstieg beginnen", so der Geschäftsführer. Das Sportabzeichen diene als Nachweis für vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit. Inzwischen gehöre es in vielen Bereichen (Sportstudium, Polizei, Feuerwehr, Zoll, etc.) zur Grundvoraussetzung für eine Bewerbung. Auch Krankenkassen böten als mögliche Bonuskriterien einen Nachweis sportlicher Betätigung durch ein Deutsches Sportabzeichen.

Die Rückkehr zur angestrebten Normalität, soweit das in den nächsten Monaten möglich ist, soll auf Basis eines Gesamtkonzeptes mit dem DOSB, dem KSB und sportartspezifischen Übergangsregeln der Fachverbände geschehen.

Zu Beginn gebe es deswegen Sportarten, die im Freien stattfinden, weil sich hier vorgegebene Hygienevorschriften leichter umsetzen lassen. Das Betreten der Bezirkssportanlage ist deswegen auch nur mit Mund-Nasenschutzmaske gestattet. In Hilden stehen zunächst die Lauf- und Technikdisziplinen im Vordergrund.

Schwimmen vorerst nicht möglich

Wie es im Bereich Schwimmen in den nächsten Wochen weitergeht, sei momentan noch nicht entschieden. Hier müsse die Politik noch klare Vorgaben erlassen, da es bei schönem Wetter zu größeren Besucherzahlen komme. Neben dem Schutz der Besucher trügen die Betreiber natürlich auch eine Verantwortung für ihre Mitarbeiter.

Das Schwimmen im Zuge des Sportabzeichens im Waldbad wird in dieser Saison voraussichtlich nicht stattfinden, teilten die Stadtwerke auf Nachfrage mit. Nach den derzeitigen Regelungen sei das nicht möglich. Sollte es zu weiteren gesetzlichen Lockerungen kommen, könnte das Schwimmen vielleicht noch stattfinden.