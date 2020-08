Lanfranko Dettori, gewann mit der dreijährigen "Miss Yoda" das bedeutendste Stutenrennen Deutschlands - dem "162. Henkel - Preis der Diana", auf der Galopprennbahn in Düsseldorf-Grafenberg.

Der beste Jockey der Welt triumphierte mit der 3-jährigen Sea The Stars-Tochter Miss Yoda, die Star-Trainer John Gosden in Newmarket/England trainiert. Die Siegprämie in diesem Klassiker von 300.000 Euro gehen auf das Konto von Westerberg, dem Stall von Georg von Opel, der die Stute vor zwei Jahren vom Gestüt Etzean für 280.000 Euro bei der BBAG-Jährlingsauktion erworben hatte.

Der vierte Erfolg beim siebten Karrierestart von Miss Yoda war eine imponierende Angelegenheit.

Aus Startbox-Nummer-Eins sicherte sich im 15-köpfigen-Feld Jockey Dettori seiner Stute Miss Yoda sofort die Spitze und teilte das Tempo bestens ein. Die Stuten Zamrud und Moon A Lisa folgten sofort auf den nächsten Positionen, auch die Irin Silence Please gehörte dem Vodertreffen an.

Auf der Zielgeraden stutzte Miss Yoda am Übergang kurz und kam ein wenig aus dem Takt, so dass Zamud und Silence Pleace vorne waren, aber nach dem Mini-Malheur raffte sich Miss Yoda wieder auf, übernahm erneut die Spitze und sicherte sich den Preis der Diana 2020 in sehr sicherer Manier mit einer dreiviertel Länge.

Erstes Statement von Dettori:

,,Wir kamen sehr gut vom Start. Ich wollte vorne gehen. Miss Yoda hat eine tolle Aktion. In der Geraden stoppte sie kurz etwas und wollte in Richtung der Stallungen gehen, aber ich habe zu der Stute gesagt, sie solle sich konzentrieren, und das hat sie getan."

In welcher Sprache Lanfranco Dettori mit Miss Yoda gesprochen hat, hat er allerdings nicht verraten.

Platzierung der ersten sechs Pferde im Preis der Diana

Distanz: 2.200 m

Boden: gut

Gesamtpreisgeld: 500.000 Euro

Siegwette: 6,3:1

1. Miss Yoda Lanfranco Dettori

2. Zamud Anthony Crastus

3. Virginia Joy Adrie de Vries

4. Silence Pleace Tom Madden

5. Kalifornia Queen Andrasch Starke

6. Elle Memory Lukas Delozier