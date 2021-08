Am 26. August fand mit einiger Verzögerung die ordentliche Mitgliederversammlung 2021 des TC Hilden statt, nachdem man bereits im letzten Jahr aufgrund der Corona-Situation verzichten musste. So standen nicht nur Wahlen an, sondern auch einige wichtige Entscheidungen. Mit ca. 35 Anwesenden, die alle einen 3G-Nachweis erbringen mussten, gab es einen offenen und konstruktiven Austausch. Im Fokus standen hierbei die Themen Finanzen, Corona und Hochwasser.

Bei der Neuwahl des Vorstands wurden Janine Lang (1. Vorsitzende) und Birgit Stark (Kassenwartin) in ihren Positionen wiedergewählt sowie Kay Koschinski (2. Vorsitzender), Dieter Stark (technischer Leiter) und Stephan Simann (Presse- und Sportwart) in ihrem Amt bestätigt, nachdem sie ihre Positionen bereits seit einiger Zeit kommissarisch ausgeführt hatten. Alle fünf freuen sich auf die gemeinsame Arbeit und haben das Ziel, den Tennisclub zukunftsfest zu machen und die starke freundschaftlich-familiäre Vereinskultur zu vertiefen.

Zum Ende der Mitgliederversammlung gab es noch einen Antrag, der unter großem Beifall einstimmig beschlossen wurde. Doris Edelburg wurde für ihr jahrzehntelanges Engagement die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Sie ist seit 37 Jahren Mitglied im Verein und sagt, dass „es ihr am wichtigsten ist, dass sich alle im Verein wohlfühlen.“ Dafür sorgt sie mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ist dabei immer für einen Plausch zu haben. Gleichzeitig kann sie auch durchgreifen und hatte gerade während der Corona-Zeit, als nur unter strengsten Auflagen gespielt werden konnte, immer einen Blick darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Der TC Hilden ist unendlich froh darüber, sie als Mitglied in den eigenen Reihen zu haben und wünscht ihrem neuen Ehrenmitglied weiterhin viel Spaß auf und neben dem Tennisplatz.

Im Bild: 1. Vorsitzende Janine Lang, Ehrenmitglied Doris Edelburg, 2. Vorsitzender Kay Koschinski (v.l.n.r.)

hochgeladen von Stephan Simann