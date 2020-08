Die diesjährige Medenspielsaison ist schon außergewöhnlich. Zum einen startete die Saison für die Damen 55 erst am 16.8.20. Dazu kam, dass von 7 Mannschaften in der Gruppe nur noch 3 Teams zu den Spielen antraten, da die restlichen ihre Teilnahme aufgrund der Corona-Krise zurückgezogen haben.

Das erste Medenspiel sollte nun am Samstag, 15.8. stattfinden, musste aber nach den ersten Spielen abgebrochen werden. Gewitter und heftiger Regen setzten die Plätze so unter Wasser, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht weitergespielt werden konnte. Am Sonntag, 16.8. fanden dann aber ab 10 Uhr spannende und hart umkämpfte Matches statt. Bei extrem heißen Temperaturen erkämpften sich die Spielerinnen um Mannschaftsführerin Karin Horn, ein verdientes, wenn auch knappes 5:4.

In der ersten Runde der Einzel gewann Petra Rossleben, die an Position 2 spielte, klar mit 6:1 und 6:2. Christa Reinders an Positon 4 musste sich leider mit 5:7 und 4:6 geschlagen geben. Ein extrem spannendes Einzel bot Ilona Wieden an Postion 6, nach 2 Stunden besiegte sie ihre Gegnerin jeweils im Tiebreak mit 7:6 und 7:6. Eine tolle Leistung.

In der Mittagshitze startete dann die zweite Runde der Einzel.

Die Nr. 1, Karin Sixter-Pilz, musste leider ihr Einzel im ersten Satz beim Stand von 5:5 aufgeben. Wieder ein sehr spannendes und langes Match lieferte dann Mannschaftsführerin Karin Horn an Position 3. Den ersten Satz musste sie knapp mit 6:7 verloren geben, gab aber nicht auf und erkämpfte sich den Sieg im zweiten Satz knapp mit 7:5 und konnte dann den Matchtiebreak mit 10:4 für sich entscheiden. Ebenso spannend verlief das Einzel von Annerose Behrens an Positon 5.

Nachdem sie den ersten Satz souverän und ungefährdet mit 6:3 gewonnen hatte, ging der zweite Satz leider mit 4:6 verloren. Der Matchtiebreak war hart umkämpft und endete mit einem Sieg für die Gegnerin knapp mit 8:10.

Der Zwischenstand von 3:3 bot eine gute Ausgangspositon für die Doppel.



Das 2. Doppel mit Hannelore Baur und Christa Reinders sorgte schnell für den nächsten Punkt. Ungefährdet holten sie den Sieg für den TSC mit 6:2 und 6:1.

Annerose Behrens und Ilona Wieden im 3. Doppel gewannen den ersten Satz knapp mit 7:5, beim Spielstand von 5:2 im zweiten Satz gaben die Gegnerinnen auf. Damit stand der Sieg für den TSC fest. Spannend war es dann noch im 1. Doppel. Karin Horn und Petra Rossleben traten nach einem 6:4 und 3:6 zum nächsten Matchtiebreak an, der dann aber zu Gunsten der Lohausener Damen mit 6:10 entschieden wurde.

Die Freude über diesen Erfolg ist bei den Damen groß, es hat sich gezeigt, dass sie auch im 2. Jahr in der 1. Verbandsliga auf diesem Niveau mitspielen können.

Nach Spielende erreichte die Mannschaft die Nachricht, dass der PT Sportverein Essen das für den Sonntag, 23.8. angesetze Spiel gegen den TSC abgesagt hat. Verrückte Saison: damit haben die Damen 55 des TSC Hilden die Saison beendet und sind Gruppensieger.