Es hat sich in letzter Zeit viel getan beim Tanzsportverein TSG Blau-Weiss Hilden. Der im Mai neue gewählte Vorstand mit der Vorstandsvorsitzenden Katrina Posselt, der zweiten Vorsitzenden Irina Orechov und der Schatzmeisterin Tanja Mielke hat sich in den Kopf gesetzt, den Verein vor dem Aus zu retten. Der mittlerweile auf etwas über 100 Mitglieder geschrumpfte Verein soll wieder wachsen. Dies will der Vorstand mit vielen neuen und modernen Ideen erreichen.

Als erstes wurde ein neues Logo mit neuer Schriftart und Vereinsfarbe kreiert, um die Veränderungen auch optisch zu präsentieren. Auch das Vereinsprogramm wurde verändert, zusätzlich zu den bewährten Kursen wie Gesellschaftskreise, Line Dance und Kindertanzen werden auch aktuelle Tanzelemente in das Kursprogramm aufgenommen:

Wer Sonntag gerne etwas Aerobic mit Latin Moves machen möchte, ist um 10 Uhr beim Zumba in der Furtwängler Straße genau richtig.

Gleich im Anschluss an den erfolgreichen Workshop mit Joli Morela startet am Sonntag dazu der Hip Hop / Streetdance Kurs. Kids ab 10 Jahren treffen sich um 14 Uhr, Teens & Junggebliebene ab 15 Uhr in der Schützenstraße.

Zusätzlich zum Line Dance donnerstags gibt es jetzt auch sonntags einen Kurs mit Diana Wahl im Schalbruch um 12.15 Uhr für Anfänger und 13.15 Uhr für Fortgeschrittene.

Mit der Weltmeisterin im Solo Tanz, Maria Dortmann, startet sonntags um 11.15 Uhr ein neuer Anfängerkurs im Solo Tanz, und für die jüngere Generation der Teens und Junggebliebenen danach Sexy Latin Solo Dance um 12.15 Uhr, beides in der Furtwängler Straße.

Auch im Latein- und Standardbereich gibt es neue Anfängerkurse: montags mit Hannah Hagemann um 20.15 Uhr für Jugend & Junggebliebene in der Furtwängler Straße und sonntags um 16.15 Uhr mit Martin Beumer in der Schützenstraße.

Ein Einstieg ist ab sofort möglich sowohl über eine Kursgebühr zum Schnuppern als auch über Mitgliedschaft. Bitte Anmeldungen per E-Mail an schatzmeister@tsg-hilden.de oder per WhatsApp 0163–2205862. Mehr Infos zu Workshops und Co. finden Interessierte im Internet unter www.tsg-hilden.de.