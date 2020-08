Die Formel 1 reiste am vergangenen Wochenende nach Silverstone in England, mit dabei auch Julian Hanses aus Hilden. Der Rennfahrer bestritt wieder zwei Gaststarts im Porsche Mobil1 Supercup und erlebte ein herausforderndes Rennen im „British home of Motorsport“. Nächste Woche wartet schon das nächste Rennen.

Wie bereits Anfang Juli in Österreich gibt Julian Hanses nochmals einen Gastauftritt im Porsche Mobil1 Supercup. Diesmal ging es nach Silverstone in England. Im Rahmenprogramm der Formel-1 lernte der Rheinländer die Traditionsstrecke und ihre Tücken kennen. „Ich habe schon im Vorhinein gehört, dass Silverstone kein einfacher Kurs ist und habe es nun selber feststellen müssen“, erklärte der Porsche-Rookie nach seinen ersten Runden.

Neben der fehlenden Streckenkenntnis kam noch eine Setupvorschrift von Reifenhersteller Michelin dazu. „Wir dürfen nur einen sehr geringen Radsturz fahren, das ist ungewohnt für mich“, analysierte der 22-jährige. Entsprechend zurückhaltend war auch das Ergebnis nach dem Qualifying – Position 14 lag deutlich hinter seinen Erwartungen.

Im Rennen wollte er dann nochmals voll attackieren, erwischte zu Beginn aber keinen perfekten Start und fiel bis auf Rang 19 zurück. Bis zum Fallen der Zielflagge machte er wieder Boden gut und kämpfte sich mit tollen Manövern erneut auf Position 14 vor. „Das Rennen habe ich sehr genossen, nun muss alles andere etwas besser laufen, dann sind die Top-Ten wieder drin. Bis nächste Woche analysieren wir die Daten und greifen wieder voll an“, resümierte Julian.

Bereits am Freitag sitzt er zu Runde zwei wieder hinter dem Lenkrad seines Porsche Carreras und bestreitet das letzte Vorbereitungsrennen vor dem Start des Porsche Carrera Cup Deutschland im September. Direkt zum Auftakt wartet ein Highlight auf Julian – der Markenpokal startet im Rahmenprogramm der 24 Stunden von LeMans.