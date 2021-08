Die Herren des TC Hilden e.V. haben in der Bezirksklasse B eine wirklich verrückte Saison erlebt und konnten trotz aller widrigen Umstände am Ende einen Abstieg verhindern. Die Entscheidung fiel jedoch erst am letzten Spieltag, bei dem man nicht nur gewinnen musste, sondern parallel auch auf die Konkurrenz angewiesen war.

Nachdem man zu Beginn der Saison zunächst gegen den TC Gruiten mit 5:4 erfolgreich war, folgten drei mitunter unglückliche Niederlagen, auch weil man phasenweise stark ersatzgeschwächt antreten musste. So fand man sich unmittelbar vor dem finalen Spieltag am 22. August auf dem letzten Tabellenplatz wieder und musste das eigene Heimspiel gegen den Langenfelder TC gewinnen und zeitgleich darauf bauen, dass sich der Solinger TB gegen den TC Gruiten keine Blöße gibt, um die Klasse halten zu können. In Topbesetzung ging es am Sonntag um 9:00 Uhr los und die Hildener Herren ließen keine Zweifel daran aufkommen, dass man die eigenen Hausaufgaben erledigen würde. Bereits gegen 12:30 ging man nach dem fünften absolvierten Einzelmatch mit 5:0 uneinholbar in Führung und wartete auf gute Neuigkeiten vom Parallelspiel. Diese kamen prompt. Die um den Aufstieg spielenden Solinger stellten den Punktestand ebenfalls auf 5:0 und sicherten sich damit die Meisterschaft und besiegelten zeitgleich den Abstieg des TC Gruiten. Die Erleichterung in Hilden war groß und am Ende überwiegt die Freude auf eine weitere Saison in der Bezirksklasse B, die in diesem Jahr so ausgeglichen war, wie schon lange nicht mehr.

Auch Mannschaftsführer Richard Löwenberg blickt in seinem Statement auf eine außergewöhnliche Spielzeit zurück:

Es war eine schwierige und verrückte Saison. Am Ende haben drei Mannschaften zwei Siege auf dem Konto, so ausgeglichen war die Runde selten. Highlight war das letzte Spiel, wo wir erstmals in Topbesetzung antreten konnten und alle auf den Punkt fit waren. So konnten wir den zweiten Saisonsieg einfahren und den Klassenerhalt sichern. Herausragend war der Teamgeist und Zusammenhalt der Spielenden und der unterstützenden Mannschaftskameraden.