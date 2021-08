Es ist vollbracht! Am Sonntag gelang den Damen 40 des TC Hilden der Aufstieg in die Bezirksliga, den man letztes Jahr noch knapp verpasste. Dabei war dies vor Beginn der Saison keine Selbstverständlichkeit, gerade mit dem Blick auf das dritte Medenspiel bei Bayer Wuppertal, welches im Vorfeld als das Schlüsselspiel um Platz 1 gesehen wurde. Doch schaut man auf die Abschlusstabelle und die Bilanz von 31:5-Matchpunkten, lief es erstaunlich glatt für das eingeschworene Team.

Dennoch ging man auch beim vierten und letzten Medenspiel am Sonntag, dem 29. August gegen den SC RW Remscheid kein Risiko ein und lief mit einem Top-Team auf, um dem nasskalten Wetter zu trotzen und die letzte Aufgabe zu erledigen. Dies gelang schlussendlich sogar sehr schnell, sodass hier früh Klarheit bestand, als bereits zur Mittagszeit mit dem Sieg aller sechs Einzel feststand, dass man aufsteigt. Mannschaftsführerin Martina von der Stein äußerte sich noch am selben Tag unmittelbar nach dem Aufstieg:

Wir sind überglücklich, dass wir es geschafft haben und ich freue mich immer wieder über den Zusammenhalt in der Mannschaft, der uns nun in die Bezirksliga befördert hat. Dort wollen wir natürlich auch eine ordentliche Rolle spielen, jetzt wird aber erst einmal kräftig gefeiert.

Der Verein freut sich für ein tolles Team und gratuliert ganz herzlich zum Sprung in die Bezirksliga!