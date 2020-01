Die "Finals Rhein-Ruhr 2020" kommen nach Nordrhein-Westfalen. Insgesamt 17 Deutsche Meisterschaften, 20 Sportarten und 138 Deutsche Meistertitel an Rhein und Ruhr.

Die Multisport-Meisterschaften, die im vergangenen Jahr in Berlin Premiere feierten, werden am 6. und 7. Juni 2020 in fünf Städten stattfinden: Die 17 Deutschen Meisterschaften in 20 Sportarten werden in Aachen, Düsseldorf, Duisburg, Neuss und Oberhausen ausgetragen.

Die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik sind ebenfalls Teil der "Finals Rhein-Ruhr 2020" und finden zum gleichen Zeitpunkt in Braunschweig statt.

Am Dienstag, 28. Januar 2020, stellten Ministerpräsident Armin Laschet, Steffen Simon, WDR-Programmchef Sport und ARD-Projektleiter "Finals Rhein-Ruhr 2020", Achim Hammer, ZDF-Projektleiter und Programmchef "Finals Rhein-Ruhr 2020", sowie Athletinnen und Athleten das Programm der Sportveranstaltung in Düsseldorf vor.

,,Als Gastgeber von nationalen und internationalen Sportveranstaltungen macht Nordrhein-Westfalen seinem Namen als Sportland Nummer1 alle Ehre. Die 'Finals Rhein-Ruhr 2020' sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer möglichen Bewerbung für Olympia 2032. Ich freue mich, dass mit den neuen Disziplinen wie - BMX, Breaking, Sportklettern oder 3x3-Basketball auch das junge Gesicht Olympias nach NRW kommt und über die TV-Sender in den Wohnzimmern zu Gast sein wird", so Ministerpräsident Laschet.

20 Stunden Top-Sport bei ARD und ZDF

,,Wir freuen uns auf mehr als 20 Stunden Top-Sport bei ARD und ZDF. Von den Deutschen Meisterschaften in NRW werden wir tolle Bilder produzieren. Jeweils am späten Nachmittag senden wir dann Leichtathletik aus Braunschweig", berichtete Steffen Simon.

,,Gerade im Olympia-Jahr und neben der Fußball-EM ist das ein besonderer Aufwand. Die 'Finals Rhein-Ruhr 2020' haben für uns einen hohen Stellenwert und sind ein besonderes Ereignis, auf das wir uns sehr freuen", ergänzte Achim Hammer.

Rund 3.700 Athletinnen und Athleten werden in den einzelnen Wettkämpfen an den Start gehen. ARD + ZDF präsentieren über 20 Stunden Liv-Übertragung von den einzelnen Wettkämpfen.

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die "Finals Rhein-Ruhr 2020 mit rund vier Millionen Euro.