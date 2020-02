Der Haaner Degenfechter Kassian Meier gab trotz grippalen Infekt sein Debüt bei den Europameisterschaften in Kroatien.

Der erst 15-jährige Kassian Meier vom FechtZentrum Solingen e.V. ging für Deutschland bei der "EFC-European Fencing Confederation" im kroatischen Porec an den Start, um sich mit 133 Teilnehmern aus 36 Nationen der U17 zu messen.

Leider machten sich bei Meier während des Fluges schon Erkältungssymptome bemerkbar. Nach Konsultation des Turnierarztes stellte sich dann auch noch eine Mittelohrentzündung heraus.

Trotz allem startete er gut eingestellt in die Vorrunde und gewann drei von sechs Gefechten. In der 128er-Direktausscheidung musste er sich dann gegen seinen griechischen Rivalen, Panteleimon Karagiannis, mit 12:15 geschlagen geben. Am Ende bedeutete dies für den deutschen Nachwuchsfechter Platz 71.

Die Goldmedaille holte Theo Brochard aus der Schweiz vor Simone Mencarelli (Italien), Bronze für Semen Zhukov (Russland) und Lino Heurlin-Aazquez (Frankreich).

Team Wettbewerb

Die deutsche Mannschaft mit den Degenfechtern: Matthev Bülau (Heidenheimer SB), Keanu Nagel (Fechtclub Krefeld), Kassian Meier (FZ Solingen) und Michel Trebis (Mannheimer FC) belegten im Feld der 31 Teams Platz 18.

Das Team aus Italien gewann Gold vor Russland und Ungarn.

Fechtnachwuchs

Bei einem Fechtturnier der U11 in Wetzlar belegte der Nachwuchs des FZ Solingen - Benno Meier (Degen) Platz 7 und Philipp Beul (Säbel) Platz 9.