Die neue Corona-Schutzverordnung ist für Sportvereine nicht leicht zu durchschauen. Die wichtigste Nachricht vorweg: In NRW ist seit Anfang der Woche wieder Kindertraining im Freien erlaubt. Der SV Hilden-Nord schöpft alle Möglichkeiten aus, um mit einer digitalen Registrierungs- und Nachverfolgungs-App und einem zugeschnittenen Hygienekonzept den Sport im Verein mit höchster Sicherheit auszuführen.

Kein Training, keine Spiele und keine Kontakte zu den Freunden, Trainern und Betreuern, so sah aus sportlicher Sicht bisher der traurige Alltag der ganzen Kinder- und Herrenmannschaften beim SV Hilden-Nord aus - und das seit September 2020.

Nach den jetzt in Kraft tretenden Veränderungen und damit verbundenen Lockerungen, dürfen endlich wieder alle Kinder bis einschließlich 14 Jahren in maximal 20er Gruppen zusammen trainieren, weitere „Lockerungen“ und auch erweiterte Altersgruppen hängen vom Infektionsverlauf ab. Eine Lockerung mit hygienischen Voraussetzungen ist ja bereits in Aussicht gestellt worden.

Alle Jugendmannschaften, von den Bambinis bis zur C-Jugend (maximal 14 Jahre) nehmen den Trainingsbetrieb wieder auf. Gerne können sich dem Verein noch Kinder anschließen, die Spaß am Fußball haben. Für einen Trainings-Schnuppertag einfach eine Mail mit Angabe des Alters des Kindes und einer Kontaktmöglichkeit an: jugend@sv-hilden-nord.de schreiben.

Ab sofort gibt es eine neue Spate im Bereich Jugendfußball beim SV Hilden-Nord in Zusammenarbeit mit der Hildener Inklusionsgemeinschaft „GeMeimSam – Inklusion und Entlastung“. Das Leben mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung oder mit einer anderen Beeinträchtigung der Gesundheit ist nicht immer leicht zu bewältigen. Vieles fällt schwer, manches ist alleine gar nicht machbar. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen am Leben teilhaben können, Mitglied der Gesellschaft sein und schöne Dinge erleben. Dazu bedarf es regelmäßig einer Unterstützung. Durch ihre Dienstleistungen möchte „GeMeinSam“ den Kindern und Jugendlichen eine erfüllte, vielseitige Freizeitgestaltung ermöglichen. Spazieren gehen, gemeinsam ins Kino oder Schwimmen gehen, Abenteuer und Besonderes erleben und natürlich selbständiger werden - das sind Ziele des Teams um Melanie Hassan, Gabriele Losse, Susanna Groen. In Zusammenarbeit mit dem SV Hilden-Nord gibt es nun für alle Kinder von GeMeinSam (aktuell bis einschließlich 14 Jahre) an jedem Dienstag, von 15.45 bis 17.15 Uhr, die Möglichkeit, aktiv im Team und mit ganz viel Spiel und Spaß die Sportart Fußball für sich zu entdecken.

Alle Trainingseinheiten werden durch ausgebildete Inklusionshelfer und Trainer aus den bestehenden Jugendbereichen des SV Hilden-Nord umgesetzt. Alle Kinder werden anschließend im Regelspielbetrieb der bestehenden Jugendmannschaften auch aktiv mit teilnehmen dürfen, was ganz bestimmt ein tolles Ereignis für die Kinder sein wird.

Mehr Informationen hierzu erteilt Sandra Hintz per Mail an jugend@sv-hilden-nord.de oder persönlich jeden Dienstag ab 15.30 Uhr

direkt an der Sportanlage des SV Hilden-Nord, Furtwängler Straße 2a. Infos zu beiden Vereinen finden Interessierte unter www.sv-hilden-nord.de und www.gemeinsam-gms.de.