Wegen der Pferde, die beim spanischen Reitturnier CES Valencia an dem Equinen Herpesvirus (EHV-1) verstorben sind, hat der Weltreiterverband (FEI) sowie die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), alle Pferdesportveranstaltungen abgesagt.

Nun sollten sich alle Pferdebesitzer und Reiter auf eine neu Aufgabe konzentrieren: Zu einer anhaltenden und aktuellen Corona-Pandemie, Geflügelpest und Afrikanischen Schweinepest kommt nun auch noch zu allem Übel, das hochansteckende Equine Herpesvirus EHV-1 bei den Pferden.

Der Herpes-Ausbruch zieht auch in Deutschland weitreichende Konsequenzen nach sich. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat in den vergangenen Tagen alle deutschen Teilnehmer des Turniers in Spanien kontaktiert und darüber aufgeklärt, welche Infektionsschutzmaßnahmen auf der Heimreise sowie nach der Reiserückkehr zu beachten sind.

Leider steht auch fest, dass nach aktuellem Stand vier deutsche Pferde dem Virus zum Opfer gefallen sind.

Pferdesport-Veranstaltungen werden gestoppt

In Abstimmung mit den Landespferdesportverbänden werden in Deutschland ab sofort alle nationalen Pferdesport-Veranstaltungen bis einschließlich 28. März 2021 abgesagt.

Darüber hinaus schließt das DOKR den Bundesstützpunkt in Warendorf für externe Pferde und sagt alle zentralen und dezentralen Sichtungslehrgänge sowie das HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter ab.

In Abstimmung mit den Zuchtverbänden werden auch die im März anstehenden Sportprüfungen für Hengste und Körungen verschoben.

Stall-Hygiene

Die üblichen Dinge einer Stall-Hygiene sowie Infektionsschutzmaßnahmen sollten alle Pferdebesitzer, Reiter und Stallpersonal beachten.

Die Gesundheit des Pferde täglich überprüfen sowie regelmäßiges Fiebermessen ist oberstes Gebot.

Es sollten keine Pferde aus unterschiedlichen Ställen aufeinandertreffen.

Achtung! Menschen können übertragen

Menschen können das Herpesvirus EHV-1 von Stall zu Stall und von Pferd zu Pferd über die Hände, Kleidung und Ausrüstungsgegenstände weitertragen.

Deshalb ist jetzt Hygiene, Desinfektion sowie Achtsamkeit auch beim Kontakt mit den Pferden unbedingt zu beachten.

Da das EHV-1 in Deutschland nicht anzeige- oder meldepflichtig ist, gibt es keinen exakten Überblick darüber, wo es derzeit Ausbrüche gibt.

Nach aktueller Kenntnis der FN sind aktuell vor allem die Turnierställe derjenigen Reiter betroffen, die in Valencia waren, nicht jedoch eine große Zahl von Vereinen und Betrieben im Freizeit- und Amateurbereich.