Mit Vollgas startete Julian Hanses aus Hilden in seine erste Saison im Porsche Carrera Cup Deutschland und gehörte schon beim Saisonauftakt zu den Top-Fahrern.

Am Ende der Saison durfte sich Julian Hanses über Platz zwei in der Junior-Wertung und Rang fünf im Gesamtklassement freuen. Als Rookie im Porsche Carrera Cup Deutschland eine beachtliche Vorstellung. Gleichzeitig gewann er gemeinsam mit seinem Team die Teamwertung und hat allen Grund zur Freude. Bevor er jetzt in die Winterpause startet, stand der Motorsportler dem Lokalkompass aber noch für ein Interview zur Verfügung.

Frage: Sie haben Ihre erste Saison im Porsche-Carrera-Cup erfolgreich abgeschlossen. Gab es ein besonders spannendes Rennen oder Eindrücke?

Julian Hanses: Das spannendste Rennen für mich persönlich war direkt das erste Rennwochenende im Rahmenprogramm des 24H-Stunden-Rennen von Le Mans. Dabei trafen 58 Fahrer aus dem deutschen und französischen Carrera Cup aufeinander. Da es ein Rennen war mit ungewöhnlich vielen Fahrern auf einer Strecke und die Wetterverhältnisse sehr regnerisch verliefen, war das Rennen sehr spannend.

Frage: Immer am Limit - Fährt die Angst vor einem Unfall beim Rennen mit oder blendet man das aus?

Julian Hanses: Das wichtigste ist das Vertrauen in sich und besonders in das Auto. Dazu gehört der gewisse Respekt vor der Strecke und den Gegnern. Die Angst darf nicht mitfahren!

Frage: Wie geht es in 2021 für Sie weiter? Welche Ziele und welche Wünsche haben Sie für die nächste Saison?

Julian Hanses: Mein Ziel für die kommende Saison ist es, mich bestmöglich über den Winter vorzubereiten, um noch stärker als im Vorjahr an den Start gehen zu können. Ich möchte mich direkt am Saisonbeginn an der Spitze positionieren, um die Meisterschaft anzuvisieren. Meine Priorität liegt ganz klar darin, mit dem neuen Porsche Model 992 schnellstmöglich eins zu werden.

Frage: Sie sind als Rennfahrer bei Porsche viel unterwegs. Bleibt da Zeit fürs Privatleben und andere Hobbies?



Julian Hanses: Es ist schwer, Zeiten für Familie und Freunden im Voraus zu planen, da sich immer spontane Termine wie zum Beispiel Testtage ergeben. Jedoch habe ich einen Traum vor Augen, wofür man Opfer bringen muss.

Frage: Aus der Wüste von Bahrain ging es jetzt in die Winterpause. Wie verbringen Sie die Weihnachtstage?

Julian Hanses: Die 30 Grad Celsius Unterschied von Bahrain zu Deutschland waren eine ganz schöne Umstellung. Ich bin froh über die Feiertage zu Hause zu sein und Zeit mit meiner Familie verbringen zu können. Dieses Jahr bin ich zuständig für einen Teil des Weihnachtsessens und freue mich für andere Dinge Zeit zu finden. Als Fahrer mit der geringsten Porscheerfahrung hat Julian Hanses in allen Rennen eine gute Vorstellung gezeigt. Seine Priorität liegt ganz klar darin, mit dem neuen Porsche Model 992 schnellstmöglich eins zu werden. Fotos: Hanses Im Kampf um die Junior-Wertung nutzte der Hildener Julian Hanses alle Möglichkeiten und schloss das Jahr punktgleich mit dem Meister ab.