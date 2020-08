Ansgar Maria van Treeck hat turnusmäßig das Amt von seinem Vorgänger Dr. Thomas Bremen übernommen. Er wird die Aktivitäten der Rotarier Hilden-Haan bis Mitte 2021 leiten.



Der Düsseldorfer Fotograf hat es sich auf die Fahne geschrieben insbesondere die in der aktuellen Krise stark betroffene Künstszene zu unterstützen. Daneben will er die bereits durch den Rotary Sozialfond begonne Arbeit weiter vorantreiben. "Damit dies gut funktioniert, werden wir verstärkt im Rahmen unserer Treffen Ausstellungen und andere Events, der betroffenen Künstler besuchen. - Sofern dies unter den aktuellen Hygienevorgaben möglich ist." so Ansgar Maria van Treeck.