Am Donnerstag, den 10.06.2021 öffnet das Restaurant Pepperlicious zum allerersten Mal seine Pforten. Dort wird zukünftig für das leibliche Wohl der Mitglieder des TC Hilden e.V. und natürlich auch für alle Nicht-Mitglieder gesorgt, die nach der langen Zeit der geschlossenen Restaurants wieder etwas essen gehen möchten. Betrieben wird das Lokal vom erfahrenen Gastronom Vijay Kumar Sharma, der indische und italienische Küche anbieten wird. Unter Pandemie-Bedingungen wird der Betrieb erst einmal eingeschränkt möglich sein, sodass am Donnerstag nur der Außenbereich geöffnet sein wird und gleichzeitig eine Testpflicht herrscht, bzw. ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung erbracht werden muss. So kann man sich am Debüt-Öffnungstag in der Zeit von 12:30 bis 20:00 Uhr einen ersten Eindruck verschaffen. Bleibt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Mettmann weiter niedrig, werden die Regeln bald gelockert und so wird der Blick hoffnungsvoll auf das anstehende erste Medenspiel-Wochenende gerichtet, an dem nicht nur das erste Mal in diesem Jahr Wettkampfsport stattfinden wird, sondern auch im Anschluss ein Kaltgetränk auf der Terrasse des TC Hilden e.V. genossen werden kann.