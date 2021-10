Bei strahlendem Sonnenschein zeichnete Hildens Bürgermeister Claus Pommer vor dem Rathaus die aktivsten Stadtradlerinnen und Stadtradler aus. Rekord!! Erstmals sind über 100.000 Kilometer zurück gelegt worden für ein gutes Klima.

In der Zeit vom 29. August bis zum 18. September 2021 sind insgesamt 118.677 Kilometer zusammen gekommen.

636 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben öfter mal den PKW stehen lassen und sind stattdessen mit dem Drahtesel gefahren. Dadurch wurden umgerechnet 17 Tonnen CO2 vermieden.

,,Es ist für unsere Stadt das bisher tollste Ergebnis. Im Kreisweiten Ranking schaffte es Hilden damit auf Platz vier. Sieger wurde kreisintern die Stadt Langenfeld, Zweiter die Stadt Velbert und knapp vor uns mit gerade einmal 1.210 mehr geradelten Kilometern die Stadt Ratingen", erklärte Claus Pommer.

Die Platzierungen

Das Team mit den meisten geradelten Kilometern war erstmalig das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium mit 178 Radler*innen und 22.089 geradelten Kilometern, vor dem Team "Pedal Sakral" (80 Teilnehmer*innen und 18.958 km) und dem Team "Sportmühle" (46/10.905 km).

Auch in der Kategorie - Teams mit den meisten Teilnehmer*innen belegte das "Bonni" mit 178 Radlern den 1. Platz, gefolgt von den "Pedalern" der katholischen Kirche mit 80 Aktiven. Dritter wurde die Mannschaft der Marie-Colinet-Sekundarschule mit 52 Radlerinnen und Radler.

Die aktivsten Schulen

Die Platzierungen der aktivsten Schulen gehen somit an das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und an die Marie-Colinet-Sekundarschule (vertreten durch die Schülerin der 7b Lena Marie Kürten).



Kategorie aktivste Radlerin/aktivster Radler:

Bei den Damen hat gewonnen:

1. Valerie Wölki mit 1.993 km (Team Wolkenketzer)

2. Jana Hildebrandt mit 1.124 km (D.-Bon.-Gymn.)

3. Annette Wassermann 1.098 km (Bio-und E-Biker)

Bei den Herren:

1. Peter Meisel mit 1.882 km (Team AkzoNobel Cycling)

2. Lothar Lausberg mit 1.316 km (Fahrradhelden)

3. Nils Kessler 1.216 km (AkzoNobel Cycling)

Rund 41 Teams sind 2021 in Hilden an den Start gegangen, darunter Sportvereine, lokale Medien, kirchliche Einrichtungen, Schulen, Kitas, Seniorendienste, Pateien und Nachbarschaften.

,,Alle gemeinsam haben wir ein deutliches Signal für ein fahrradfreundliches und gesundes Klima gesetzt", freute sich Bürgermeister Claus Pommer, der für die Stadtverwaltung in die Pedale getreten ist.

Während der Auszeichnung fand auch eine Codieraktion durch den ADFC statt. Nach Beendigung der Veranstaltung wurden dann gespendete Fahrräder, die von der gemeinnützigen Gesellschaft Bildung3 aufgearbeitet wurden, versteigert.

Alle Fotos: Horst Nauen