Seit einigen Wochen steht der Sport auf den Plätzen und in den Hallen in Hilden still. Die Corona-Pandemie zwingt die Gesellschaft das öffentliche Leben herunter zu fahren – auch das vielfältige Sportangebot der zahlreichen Hildener Sportvereine.

Ein Leben ohne Sport kennen die Verantwortlichen beim TuS96 jedoch nicht. So haben viele Übungsleiter und Übungsleiterinnen bereits vor geraumer Zeit Alternativen zum gewohnten Sportbetrieb in Präsensform gesucht und sind mit Videokonferenzen fündig geworden, um den Winter über gemeinsam mit den Mitgliedern fit zu bleiben. Dieses Kommunikationsmittel ersetzt bewusst nicht den gewohnten Sportbetrieb. Jedoch liegt der gemeinsame Sport miteinander statt allein einfach in der DNA des Sportvereins.

Abendliche Fitnesskurse

In den vergangenen Wochen wurde an einem wöchentlichen Programm gearbeitet an dem alle Mitglieder, unabhängig von Abteilung, teilnehmen können. Ab kommenden Montag, 7. Dezember, haben alle Mitglieder die Möglichkeit, an ebenjenen abendlichen Fitnesskursen live teilzunehmen. Hierzu finden Interessierte alle Informationen auf der Homepage www.tus96hilden.de. (https://www.tus96hilden.de/tus96-fuehrt-woechentliche-online-kurse-fuer-mitglieder-ein/).

Interessierte Nicht-Mitglieder können nach Voranmeldung bei der Geschäftsstelle bis zu zwei Mal in dieses Sportangebot hereinschnuppern.