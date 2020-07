Der SV Hilden Nord bietet in den letzten zwei Wochen der Sommerferien, vom 27., bis zum 31.Juli, sowie vom 3., bis 7. August, je ein Fußballcamp für Kinder von 5 bis 13 Jahren an.

"Die Kinder können sich wahlweise für eine oder zwei Wochen beim Fußballcamp anmelden und werden dort in der Zeit von 9 bis 16 Uhr von erfahrenen Fußballtrainern betreut. Wir sind sehr froh über die positive Entwicklung in unserem Alltag und das wir nach den behördlichen Vorgaben, mit einem Hygienekonzept das Feriencamp doch noch anbieten können. Viele Eltern haben uns, gerade nach dem tollen Erfolg aus dem vergangenen Jahr wieder gefragt, wann und ob es los geht“, sagt Rainer Langenberg vom Orgateam des SV Hilden Nord Fußballcamp.

Täglich werde ein altersgerechtes Training in Gruppen und ein ausgewogenes Mittagessen sowie Obstpausen angeboten, die Trainingsausstattung (Trikot, Hose und Stutzen) sind im Wochenpreis von 150 Euro inkludiert.

Teamfähigkeit vermitteln



Zudem werden die Übungseiter auch bei diesem Camp wieder auf die soziale Kompetenz und Teamfähigkeit der Teilnehmer achten und dazu einige spielerische Übungen vorbereiten.

Als Bonus bekomme jeder Teilnehmer zudem für 2021 einen 20-prozentigen Rabatt auf das Fussballcamp Mallorca, das ein Partner des Fußballcamp des SV Hilden Nord ist. Der Verein kündigt an, dass, wie im vergangenen Jahr, Überraschungsgäste im Laufe der zwei Wochen auf der Platzanlage des SV Hilden Nord auflaufen.

Karsten Hutwelker ist Schirmherr

Schirmherr des Camps ist der ehemalige Fußball-Profi Karsten Hutwelker (Fortuna Düsseldorf, 1.FC Köln, AC Florenz): „Als ich vom SV Hilden Nord angesprochen und gefragt wurde, die Schirmherrschaft für das Camp zu übernehmen, habe ich mich sehr gefreut und sofort zugesagt. Das Konzept ist vom Verein toll erstellt worden, die Kinder werden jede Menge Spaß bekommen und für die Eltern sind die Ferien etwas gerettet."

Am Ende der Woche übergibt Hutwelker die Pokale persönlich an die Teilnehmer. Natürlich wird er sich auch ausgiebig die Zeit nehmen, den „Profis von Morgen“ noch wichtige Erfahrungen und Tipps mitzugeben. Anmeldungen sind via Mail: fussballcamp@sv-hilden-nord.de beim SV Hilden Nord, Furtwänglerstraße 2a, 40721 Hilden, möglich.