Nach nunmehr einer langen Durststrecke hoffen die Tennisfreunde des TSC Hilden auf einen frühen Saisonauftakt auf ihrer schönen Anlage. In der Wintersaison konnten Corona bedingt nur einige wenige Spieltage der Abonnements absolviert werden.

Die Vorbereitungen am Salzmannweg sind in vollem Gange. Auch wenn es so scheint, nicht der Maulwurf war auf den Tennisplätzen aktiv, sondern die alte Asche ist vom Platzbauer mit seinem Team abgetragen worden, insgesamt beeindruckende 12 Tonnen. Aufgefüllt wurden die 6 Außenplätze mit neuer Premium Asche. Nun ist es Aufgabe des Platzwartes Reinhard Klein, neu mit alt zu vermischen und eine Verbindung herzustellen. Dabei hofft er wie immer auf zahlreiche Mitstreiter, die dadurch Arbeitsstunden leisten können. Sicher werden diese Arbeiten noch ein bis zwei Wochen dauern, aber alle hoffen, dass erste Doppel-Begegnungen Ende März/Anfang April stattfinden können. Selbstverständlich werden Plätze und Anlage nur unter den dann aktuell gültigen COVID-Regeln freigegeben. Also heißt es Daumen drücken, dass alles klappt und das Wetter mitspielt.

Aktuelle Informationen erhalten die Mitglieder des TSC Hilden auch über die neu gestaltete Homepage, www.hilden-tsc.de

Eine Besonderheit wird es in diesem Jahr geben, die Jahreshauptversammlung findet virtuell statt. Am Freitag, 26. März 21 wird der Vorstand des TSC Hilden seine Mitglieder online zu den Tagesordnungspunkten informieren. Ideen und Anregungen können noch bis zum 19.3.21 an den Vorstand geschickt werden.