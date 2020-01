Der DJK Blau Weiss Hilden e.V. lädt zur Saisoneröffnung am Sonntag, 9. Februar, zu den bundesweit stattfindenden Mini-Meisterschaften für Anfänger ein, die keine Spielberechtigung eines Mitgliedsverbandes des DTTB besitzen. Mitspielen kann also jeder.

Das Turnier beginnt um 10 Uhr in der Sporthalle der Ferdinand-Lieven-Schule an der Lortzingerstrasse 1. Einlass ist ab 9.30 Uhr, teilt der Verein mit. Dort können die Teilnehmer unter sich den besten Spieler ermitteln.

Verschiedene Altersklassen

Mädchen und Jungen spielen getrennt, jeweils unterteilt nach Altersklassen: 8-Jährige und Jüngere (Stichtag: 1.1.2011), 9-/10-Jährige (Stichtag 1.1.2009) und 11-/12-Jährige (Stichtag: 1.1.2007). Sportkleidung ist erforderlich, TT-Schläger können gestellt werden. Für alle Teilnehmer gibt es Urkunden und Preise. Die Sieger nehmen am Kreisentscheid teil. Und natürlich gibt es parallel für die Familie eine Tischtennis-Aktionsfläche mit Spiel, Spaß und Bewirtung.

Anmeldung nötig

Anmeldungen sind bis Freitag, 7. Februar, per Mail an: tt-hilden@tauwel.net (Betreff: mini20) oder an der VGS / OGS des Grundschulverbundes Beethovenstrasse möglich. Dort gibt es auch weitere Infos.