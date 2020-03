Die Hilden Wains konnten sich in den ersten Spielen des Jahres sehr gut schlagen. Bei neun Spielen konnten fünf Siege eingeholt werden. Das Team hat sich in den Spielen von Anfang an sehr souverän gezeigt. Am Schlag gab es anständige Kontakte, die im Feld wiederum zu einem erfolgreichen Base running führten. Man konnte es den Spielern anmerken, dass das Wintertraining jedem einen enormen Fortschritt gebracht hatte. Besonders wichtige Spielzüge konnten sich durch einige schnelle Doubleplays und einen Homerun sehen lassen.

Mit dem aktuell 7. Platz der Tabelle ist die Mannschaft zufrieden und sieht den kommenden Spielen äußerst optimistischen entgegen.

Selbstverständlich wünschen wir dem Team auch weiterhin so viel Glück und hoffen auf ein weiteres Aufsteigen in der Tabelle.