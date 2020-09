Sonntag waren die Gäste aus Eller bei unserer E2 zu Gast. Wegen den bisherigen Ergebnissen waren unsere kleinen Wölfe gewarnt. Allerdings wollte so gar nichts funktionieren. Die kleinen Wölfe waren noch nicht so richtig wach und schon führte der Gegner bis kurz vor der Pause mit 0:13. Erst mit der Pausensirene gelang der erste Treffer durch Kjell. Am Ende musste man sich mit 4:20 geschlagen geben. Larisa, Mihai und Emil sorgten für die weiteren Treffer. Nächste Woche geht es dann zum Auswärtsspiel nach Erkrath.