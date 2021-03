Der Lions Club Hilden spendet den Erlös seiner Adventskalender dem Kinderschutzbund Hilden und für Projekte der Fachstelle für Gewaltprävention.Die Freude beim Kinderschutzbund über die 5.500 Euro ist groß: „Wir danken den Lions für die wunderbare Unterstützung. Die Spende fließt in unsere Schlafberatung für junge Familien und in die Zahnpflegesets für Babys“, sagt Christa Cholewinski, Geschäftsführerin des Kinderschutzbund Hilden.

„Die Projekte des Kinderschutzbund Hilden und der Fachstelle für Gewaltprävention sind so gut und sinnvoll, da muss man einfach helfen“, sagt Frank Rösner, Präsident des Lions Club Hilden. Petra Quellhorst, Familien- und Kinderkrankenschwester und zertifizierte Schlafberaterin, bietet Beratung für Familien an, deren Kinder Probleme mit dem Schlafen haben. Für die Erwachsenen ist der permanente Schlafmangel oft eine große Herausforderung. Babys haben andere Schlafphasen und einen anderen Schlafrhythmus als Erwachsene. Warum das so ist, was das Baby braucht, um Vertrauen aufbauen zu können, sind Bausteine der Schlafberatung. „Gleichzeitig ist es Petra Quellhorst wichtig, die jeweilige Familie in der Situation abzuholen, in der sie gerade steht“, sagt Christa Cholewinski. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen ist ein Besuch der Familien zuhause nicht möglich. Deshalb findet die Beratung derzeit telefonisch statt. „Es ist gar nicht so selten, dass Babys viel weinen und wenig schlafen. Eltern bringt das schnell an ihre Belastungsgrenzen. Wir möchten sie in dieser Situation unterstützen und sie ermutigen, unser Angebot anzunehmen“, so Christa Cholewinski.

Begrüßungspakete für Neugeborene

Das zweite Kinderschutzbund-Projekt, das ebenfalls von der Spende der Lions profitiert, sind die Zahnpflegesets für Babys: 600 hochwertige Erst-Pflegesets werden so in die Begrüßungspakete gepackt, die Eltern von Neugeborenen von der Stadt Hilden erhalten. So können schon die Kleinsten behutsam an das Thema Zähneputzen herangeführt werden.

Tradition in Vorweihnachtszeit

Der Lions-Adventskalender ist in Hilden längst Tradition und aus der Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Im vergangenen Jahr war aufgrund der Pandemie-Vorschriften einiges anders. Um den Kalender mit seinen attraktiven Preisen, gestiftet von treuen Partnern der Lions, trotzdem verkaufen zu können, waren die Lions unter anderem mit ihrem Lions-Mobil unterwegs. „Das vergangene Jahr war auf vielfältige Weise besonders herausfordernd. Umso mehr danken wir allen, die zu dem tollen Erfolg des Kalenderverkaufs beigetragen haben“, sagt Frank Rösner.